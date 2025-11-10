Em Corumbá, começa hoje a 1ª edição do Festival Gastronômico do Pantanal 2025

Evento vai até o dia 7 de dezembro no município pantaneiro

Coemça hoje (10), às 17horas, a primeira edição do Festival Gastronômico do Pantanal 2025. O foco é valorizar os saberes e sabores típicos do bioma pantaneiro, além de ações estratégicas para fortalecer o turismo regional.

O evento reune empresas do setor, produtores, chefes e artistas em uma imersão nos sabores e tradições pantaneiras até 07 de dezembro de 2025,

Realizado pelo Fundtur Pantanal (Fundação de Turismo do Pantanal), o evento começa com o Circuito Gastronômico, que vai reunir 15 estabelecimentos locais, entre restaurantes, bares, lanchonetes e sorveterias. Durante quase um mês, moradores e turistas poderão saborear pratos inspirados na culinária pantaneira e votar em seus favoritos.

A tradicional Corrida dos Garçons abrirá oficialmente o festival, hoje às 17h00 na entrada do Centro de Convenções do Pantanal no Porto Geral.

Entre 04 e 07 de dezembro, o evento ganha força com uma grande celebração no Porto Geral de Corumbá, no estacionamento do Centro de Convenções. A programação inclui aulas-show com chefs convidados, feiras de produtos da agricultura familiar, artesanato local, apresentações musicais, além de oficinas e cursos de culinária realizados na Carreta de Gastronomia do SENAC e na estrutura do projeto PROSPERA MS.

Um dos momentos mais aguardados será o Concurso Mestre Pantaneiro, que valoriza as receitas e técnicas tradicionais da região, premiando talentos locais e guardiões da gastronomia pantaneira.

Com recursos de R$ 97,4 mil captados junto à Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FUNDTUR MS), o festival também conta com apoio do programa Prospera MS, idealizado pela senadora Soraya Thronicke, e parcerias com SENAC MS, SEBRAE MS, LHG Ming e empresas da iniciativa privada. O objetivo é promover o desenvolvimento sustentável, o empreendedorismo local e a valorização da cultura regional.

“O Festival Gastronômico do Pantanal é mais do que um evento. É uma oportunidade de fortalecer a identidade corumbaense, unir poder público e iniciativa privada e reposicionar o município como destino de experiências autênticas”, destaca a equipe Zelinho Carvalho, diretor-presidente da FUNDTUR Pantanal.

Mais do que um evento, o Festival consolida Corumbá como um destino de experiências autênticas, onde cada prato conta uma história e cada ingrediente carrega a essência do Pantanal.

