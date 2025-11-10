Mais de 630 quilos de maconha são apreendidos em casa de Bela Vista; casal é preso

Droga avaliada em R$ 1,3 milhão estava sendo carregada em carro furtado de São Paulo

Cerca de 633 quilos de maconha foram apreendidos neste domingo (9) em uma casa na cidade de Bela Vista, região de fronteira com o Paraguai. Um homem de 27 anos e uma mulher de 20 foram presos em flagrante durante a ação.

De acordo com o DOF (Departamento de Operações de Fronteira), a apreensão ocorreu após denúncia sobre a movimentação de traficantes em um imóvel no perímetro urbano do município. Durante diligências, os policiais encontraram a residência e flagraram o casal carregando um Fiat Argo com diversos tabletes de maconha.

Ao verificarem os dados do veículo, os agentes constataram que as placas eram falsas e que o carro havia sido furtado em Itaquaquecetuba (SP). A droga apreendida somou 633 quilos, com valor estimado em R$ 1,3 milhão.

O casal e o material apreendido foram encaminhados à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados, onde o caso será investigado.

