Vítima de tortura por dívida de drogas é resgatada em hotel no Centro de Campo Grande

Dois homens foram presos em flagrante nesta sexta-feira (18) após manterem um homem de 42 anos sob tortura em um hotel na Rua Dom Aquino, no Centro de Campo Grande. A vítima foi encontrada pela Polícia Militar com o rosto ensanguentado e em estado de confusão mental.

O resgate aconteceu depois que uma pessoa abordou uma equipe da PM na Rua Marechal Rondon, informando que dois suspeitos armados estavam agredindo um homem dentro do hotel. Os policiais foram imediatamente ao local e localizaram a vítima sentada em uma cadeira de fio na recepção do estabelecimento, com sinais visíveis de agressão.

Conforme o relato da vítima, as agressões começaram na noite anterior. Ele foi abordado por um homem e uma mulher e forçado a acompanhá-los até o hotel. Lá, foi imobilizado na cadeira, agredido com socos e chutes, e ameaçado de morte. Um dos suspeitos teria inclusive apontado uma arma para sua cabeça, simulando uma execução.

A motivação do crime, segundo a vítima, seria uma dívida de R$ 350 relacionada à compra de entorpecentes. Já o principal suspeito, de 28 anos, negou ter praticado tortura, alegando que apenas estava cobrando a vítima por um furto em sua casa. Ele confessou, no entanto, ter utilizado um simulacro de arma de fogo, posteriormente localizado pelos policiais após ser escondido por um segundo envolvido, de 43 anos.

Os dois homens foram levados à delegacia e permanecem presos. A Justiça deve avaliar o caso em audiência de custódia marcada para este sábado (19).

