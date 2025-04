Campo Grande registra queda expressiva em roubos de veículos e celulares no 1º trimestre de 2025

A capital sul-mato-grossense teve redução significativa nos índices de criminalidade no início de 2025. Dados da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) mostram que os crimes de roubos e furtos de veículos e celulares apresentaram queda nos três primeiros meses do ano, refletindo um cenário mais positivo em Campo Grande.

Entre janeiro e março de 2025, foram registrados 30 boletins de ocorrência por roubo de veículos na cidade — quase metade do total do mesmo período de 2024, que havia somado 56 casos. A redução representa uma queda de 46%.

A queda também se estendeu aos roubos de celulares. No primeiro trimestre do ano passado, a capital contabilizou 359 ocorrências desse tipo de crime. Em 2025, esse número caiu para 276, uma redução de 23%.

A diminuição nos índices é considerada um reflexo das ações de segurança e monitoramento implementadas no estado. A expectativa é de que os próximos meses mantenham essa tendência de queda.

