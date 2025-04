Adolescente cai de motoneta e é socorrido em Nova Andradina; condutor fugiu do local

Um adolescente de 14 anos foi levado ao Hospital Regional de Nova Andradina após sofrer uma queda enquanto estava na garupa de uma motoneta, na noite desta quinta-feira (17). O acidente ocorreu na Rua Elizabeth Robiano, próximo ao cruzamento com a Rua José Gomes da Rocha.

De acordo com as informações divulgadas pelo Jornal da Nova, o jovem seguia na garupa do veículo conduzido por uma pessoa ainda não identificada. Durante uma conversão, ele acabou se desequilibrando e caiu na via.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros no local, encaminhando o adolescente ao hospital. Apesar do susto, seu estado de saúde não foi detalhado.

O condutor da motoneta fugiu antes da chegada da equipe de resgate. A mãe do adolescente esteve presente e acompanhou todo o atendimento. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, que agora investiga a identidade do piloto e as circunstâncias do acidente.

