Vítima de facadas segue em observação após discussão com vizinho em Corumbá

Um jovem de 20 anos permanece sob observação médica no pronto-socorro após ter sido ferido com três facadas na madrugada desta segunda-feira (23), em Corumbá, a 413 quilômetros de Campo Grande.

Segundo relato da vítima à polícia, o autor do ataque seria seu vizinho, com quem teria se desentendido por causa de um conflito envolvendo relacionamentos com mulheres. Durante a briga, o suspeito desferiu três golpes de faca contra o rapaz.

A equipe policial foi acionada e se dirigiu ao hospital, onde o médico plantonista informou que o jovem apresentava uma lesão incisa na região abdominal. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada consciente e orientada, com três perfurações no abdômen.

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros no local e encaminhou o rapaz à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde ele segue sendo acompanhado.