Em vídeo, comitiva de MS que esteve em missão em Israel detalha avanços em saúde e tecnologia após retorno ao trabalho

Servidores do governo de Mato Grosso do Sul que integravam a comitiva do Consórcio Brasil Central em missão oficial em Israel e retornaram ao Estado na última sexta-feira (20), já retomaram suas atividades em Campo Grande. Em vídeo divulgado na manhã desta segunda-feira (23) pela assessoria de comunicação do Governo de MS, os representantes relataram os resultados positivos da viagem e ressaltaram os potenciais impactos das parcerias firmadas nas áreas de saúde, tecnologia e inovação.

A missão, organizada com apoio da Embaixada de Israel no Brasil, foi interrompida devido à escalada de conflito no país do Oriente Médio. A comitiva sul-mato-grossense era composta por Ricardo Senna, secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação, Christinne Cavalheiro Maymone, secretária-adjunta de Saúde e Marcos Espíndola, coordenador de Tecnologia da Informação da Secretaria de Saúde.

Segundo Ricardo Senna, mesmo com a guerra, a missão foi considerada bem-sucedida. “Estabelecemos contatos importantes que podem se transformar em parcerias estratégicas para o Estado. Israel tem um ecossistema de inovação que pode nos ajudar em projetos estruturantes que já estão em andamento em Mato Grosso do Sul”, afirmou o secretário.

Ele também agradeceu o apoio e as mensagens recebidas durante o período de instabilidade. “Somos uma sociedade pacífica. Lamentamos profundamente a guerra e esperamos que o conflito termine o quanto antes.”

A secretária-adjunta Christinne Maymone destacou que Israel é um modelo mundial de excelência em saúde e que a missão proporcionou visitas a hospitais de referência e centros especializados.

“Conhecemos o Shalva Center, um centro de excelência no atendimento a pessoas com deficiência, além de tecnologias de ponta que podem ser aplicadas aqui no Estado. Com os contatos feitos, vamos agregar valor às nossas experiências locais”, afirmou.

O coordenador de TI da Secretaria de Saúde, Marcos Espíndola, relatou que a comitiva conheceu soluções tecnológicas voltadas à saúde hospitalar e à segurança, que devem resultar em termos de cooperação técnica.

“Queremos trazer essas tecnologias e adaptá-las à realidade sul-mato-grossense, melhorando a eficiência e a qualidade do serviço prestado à população”, explicou.

Missão interrompida por conflito

A comitiva cumpria agenda oficial até o dia 14 de junho, com reuniões junto a autoridades israelenses, como o presidente Isaac Herzog, além de visitas técnicas nas áreas de segurança pública, agricultura e desenvolvimento social.

Com a escalada do conflito na região, a missão foi suspensa e a volta ao Brasil foi articulada com urgência pela Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado Federal, presidida pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS). O parlamentar acompanhou pessoalmente a chegada do grupo repatriado, que retornou em voo comercial, já que o espaço aéreo de Israel permanece fechado.

A comitiva incluía 13 representantes do poder público, entre eles servidores do Distrito Federal, Goiás, Rondônia e Mato Grosso do Sul.

Apesar da interrupção da agenda, o governo de MS avalia a missão como altamente produtiva, com perspectivas concretas de cooperação internacional para o desenvolvimento de políticas públicas inovadoras.

Confira o vídeo completo.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais