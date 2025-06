Cerâmica com alma com alma pantaneira pantaneira

Com peças que retratam a fauna pantaneira, artista leva a cerâmica sul-mato-grossense para um dos maiores eventos internacionais do setor em Lisboa

A arte sul-mato-grossense ganha novos ares. A artesã Fabiane Avalhaes Marçal de Britto, natural de Mato Grosso do Sul, foi selecionada para participar do programa “Jornada Exportadora Artesanato – Lisboa 2025”, iniciativa promovida pela ApexBrasil em parceria com o Sebrae Nacional. Ela foi a única representante do Estado aprovada no edital, e levará para Portugal seu trabalho com esculturas de cerâmica produzidas a partir de areia, argila e pedra, destacando a riqueza cultural e artesanal do Centro-Oeste brasileiro.

O evento será realizado entre os dias 30 de junho e 4 de julho, na Capital portuguesa. A programação inclui workshops sobre o mercado europeu, visitas técnicas a distribuidores locais, participação na FIA Lisboa (Feira Internacional do Artesanato de Lisboa 2025) e uma rodada de negócios com compradores de diversos países da Europa. A iniciativa visa ampliar a presença do artesanato brasileiro no mercado internacional, promovendo a competitividade e a exportação de produtos autênticos e sustentáveis.

Fabiane vê a oportunidade como um marco em sua trajetória artística. Com técnicas tradicionais em cerâmica, ela transforma elementos naturais em obras únicas, unindo arte, identidade regional e sustentabilidade. A expectativa é de que a participação em Lisboa abra portas para novas conexões e parcerias internacionais no setor.

Novo panorama de arte

Com mais de 20 anos de dedicação à cerâmica, a artesã Fabiane Avalhaes contou à reportagem que o processo de seleção para o projeto exigiu o envio de fotos das peças, além de um portfólio completo, reunindo sua trajetória no artesanato. Entre os materiais enviados, destacou-se o certificado de participação em uma feira internacional em Bogotá, que, segundo ela, foi um diferencial decisivo na avaliação.

Fabiane acredita que o diferencial de seu trabalho está na autenticidade das peças, que retratam com fidelidade elementos da fauna pantaneira, como a onça-pintada e a capivara, símbolos marcantes da identidade cultural do Mato Grosso do Sul. Suas esculturas em cerâmica preservam técnicas tradicionais, mas também estabelecem um diálogo com o contemporâneo, o que, segundo ela, contribuiu para a aprovação no edital. “Tenho muito orgulho de levar a cerâmica sul-mato-grossense para fora do país, com um trabalho que carrega nossas raízes e nossa história”, afirma.

Ao saber que foi a única selecionada do estado para o programa em Lisboa, a artesã descreveu a sensação como uma “emoção indescritível”. Honrada com a escolha, ela destacou a responsabilidade de representar não apenas seu ateliê, mas todo o potencial artístico e cultural do MS em um evento de projeção internacional. “Estou muito feliz e motivada a mostrar em Lisboa a riqueza da nossa arte feita com as mãos e com o coração”, declara.

Estilo próprio

A artista define seu estilo de cerâmica como essencialmente autoral,

profundamente inspirado na natureza e na cultura do Pantanal sul-mato-grossense. Suas peças unem a tradição da modelagem manual com uma abordagem artística que valoriza a identidade local, representando elementos como a fauna regional e as formas orgânicas do bioma. “Além da estética, meu trabalho busca transmitir emoção, afeto e pertencimento. É uma cerâmica que conta histórias, que nasce do barro com alma e propósito”, destaca a artesã.

Mais do que uma expressão artística, para Fabiane a cerâmica é também uma herança afetiva. Foi com sua mãe, Joana Avalhaes, que aprendeu a modelar e desenvolver sua relação com o ofício. “Dar continuidade a esse legado me enche de orgulho e emoção. É uma forma de manter viva a história da minha família, da minha terra e da cultura que represento com tanto amor”, afirma. Essa conexão íntima com suas raízes é o que dá sentido e profundidade a cada peça criada em seu ateliê.

Novos rumos

Em Lisboa, Fabiane Avalhaes participará da Jornada Exportadora de Artesanato – Edição 2025, promovida pela ApexBrasil, um evento voltado à internacionalização do artesanato brasileiro. A programação inclui exposições, rodadas de negócios, intercâmbios culturais e apresentações institucionais, reunindo artesãos e compradores de diversos países. Fabiane levará suas peças autorais para representar o MS e apresentar ao mundo a força e a originalidade do artesanato pantaneiro. “Será uma oportunidade única de mostrar nosso trabalho em um palco internacional e valorizar a identidade cultural do nosso estado”, afirma.

A artesã espera que a viagem a Lisboa abra novos caminhos para o artesanato sul-mato-grossense no exterior. Seu objetivo é ampliar a visibilidade do setor, criar conexões com outros artistas e explorar mercados que valorizem a arte feita à mão com identidade e história. “Quero mostrar que nossas raízes culturais são fortes, ricas e únicas. Em termos profissionais, é uma chance de crescimento. E, pessoalmente, é a realização de um sonho antigo”, revela. Fabiane adianta que já está selecionando peças especiais que levem consigo a essência do Pantanal, com destaque para esculturas que representam a fauna da região.

Sua participação na Jornada Exportadora de Artesanato representa uma conquista coletiva para o artesanato sul-mato-grossense. Ela destaca que estar em um evento internacional mostra que o trabalho feito no Estado tem qualidade, identidade e valor cultural. “É uma forma de abrir caminho para que outros artesãos também possam se internacionalizar, ganhar reconhecimento e viver com dignidade da sua arte. É um marco importante para a valorização da nossa cultura popular”, explica.

Aos artistas e artesãos que sonham em viver da própria arte, Fabiane deixa uma mensagem de encorajamento e esperança. “Acreditem na sua arte, mesmo quando parecer difícil. Tudo o que é feito com verdade, dedicação e amor floresce”, aconselha. Para ela, persistência e identidade são elementos fundamentais nessa trajetória, assim como a valorização das origens. “Nunca se esqueçam de honrar suas raízes, elas são a base da sua história. Estou vivendo um momento de muita alegria e espero que isso inspire outros artistas a acreditarem em seus sonhos”, finaliza.

Por Amanda Ferreira

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram