Visitantes são detidos com maconha e haxixe em unidades prisionais de MS

Uma mulher, que não teve nome ou idade divulgados, foi presa na manhã deste sábado (22) ao tentar entrar no IPCG (Instituto Penal de Campo Grande), no Jardim Noroeste, com maconha escondida dentro do próprio tênis. Durante o procedimento de vistoria obrigatório, policiais penais localizaram o entorpecente na palmilha do calçado.
Após ser questionada, a visitante informou o nome do detento que pretendia ver e acabou autuada em flagrante. Ela foi encaminhada para as devidas providências após a apreensão da droga.
No mesmo dia, outro caso semelhante foi registrado na unidade penal masculina de Ponta Porã, a 323 km de Campo Grande. Um homem foi detido ao ser flagrado tentando entrar no presídio com haxixe. As autoridades não repassaram mais detalhes sobre essa ocorrência.