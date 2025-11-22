Operação apreende mais de R$ 355 mil em pneus contrabandeados na MS-164

Uma apreensão de pneus contrabandeados na fronteira gerou prejuízo superior a R$ 355 mil ao crime, durante a Operação Consciência Negra. A carga ilegal foi descoberta pela Polícia Militar Rodoviária em um caminhão baú que seguia pela MS-164, nas proximidades do posto Aquidabã, em Ponta Porã.

Após receber orientações da Polícia Federal, os policiais encaminharam o veículo, a carga e o motorista para a delegacia da PF no município, onde foram adotados os procedimentos legais.

Segundo informações do Dourados News, a inspeção no caminhão revelou grande quantidade de pneus de origem estrangeira: cerca de 60 pneus novos de caminhão, 14 pneus novos de veículos de passeio e utilitários, além de 42 carcaças de pneus de caminhão e 19 carcaças de pneus de automóveis.

Ao ser questionado, o motorista admitiu que não possuía qualquer documentação de importação dos produtos.

A ação integra as atividades da Operação Consciência Negra, que intensifica fiscalizações na região de fronteira para combater o contrabando e o descaminho.