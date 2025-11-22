Vigília em Campo Grande reúne apoiadores após prisão preventiva de Bolsonaro na Praça do Rádio Clube

Manifestantes em Campo Grande anunciaram para este sábado (22) uma vigília na Praça do Rádio Clube, marcada para as 18h, após a repercussão da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. O encontro, de caráter religioso, foi convocado por apoiadores que afirmam querer dedicar o ato a orações e pedidos de anistia ao ex-presidente e aos condenados pelos atos de 8 de janeiro.

A mobilização ocorre após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que decretou a prisão preventiva de Bolsonaro na manhã deste sábado. O entendimento do ministro considerou, entre outros fatores, riscos relacionados à convocação de uma vigília nas proximidades da residência onde o ex-presidente cumpria prisão domiciliar e registros de violação da tornozeleira eletrônica. A medida gerou forte reação entre apoiadores em várias capitais, incluindo Campo Grande.

Nas redes e grupos de apoio, simpatizantes afirmam que a decisão surpreendeu, já que Bolsonaro estava sob monitoramento constante, com restrições de deslocamento, visitas e uso de redes sociais. Em Campo Grande e outras cidades, grupos organizados tratam a prisão como um episódio que intensificou a mobilização nacional. Além da vigília na Praça do Rádio Clube, outros atos devem ocorrer ao longo do fim de semana em diferentes regiões do país.