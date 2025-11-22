Vigília em Campo Grande reúne apoiadores após prisão preventiva de Bolsonaro na Praça do Rádio Clube

Foto: Reprodução
Foto: Reprodução

Manifestantes em Campo Grande anunciaram para este sábado (22) uma vigília na Praça do Rádio Clube, marcada para as 18h, após a repercussão da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. O encontro, de caráter religioso, foi convocado por apoiadores que afirmam querer dedicar o ato a orações e pedidos de anistia ao ex-presidente e aos condenados pelos atos de 8 de janeiro.

A mobilização ocorre após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF  (Supremo Tribunal Federal), que decretou a prisão preventiva de Bolsonaro na manhã deste sábado. O entendimento do ministro considerou, entre outros fatores, riscos relacionados à convocação de uma vigília nas proximidades da residência onde o ex-presidente cumpria prisão domiciliar e registros de violação da tornozeleira eletrônica. A medida gerou forte reação entre apoiadores em várias capitais, incluindo Campo Grande.

Nas redes e grupos de apoio, simpatizantes afirmam que a decisão surpreendeu, já que Bolsonaro estava sob monitoramento constante, com restrições de deslocamento, visitas e uso de redes sociais. Em Campo Grande e outras cidades, grupos organizados tratam a prisão como um episódio que intensificou a mobilização nacional. Além da vigília na Praça do Rádio Clube, outros atos devem ocorrer ao longo do fim de semana em diferentes regiões do país.

 

