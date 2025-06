Violência doméstica em Campo Grande: mulher é enforcada pelo marido na frente dos filhos e pede proteção na delegacia

Uma mulher de 31 anos foi vítima de violência doméstica na madrugada desta quinta-feira (12), no bairro Bom Retiro, em Campo Grande. Ela foi enforcada e agredida com socos no rosto pelo marido, na frente de seus dois filhos pequenos. O agressor foi preso em flagrante e encaminhado à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por familiares da vítima e, ao chegar na residência, encontrou a mulher com marcas visíveis de agressão no pescoço. Ela relatou aos policiais que o companheiro a ameaçou de morte utilizando uma faca e, em seguida, a enforcou e desferiu socos em seu rosto, tudo isso diante das crianças.

A vítima também contou que o agressor destruiu objetos dentro de casa, incluindo um liquidificador e uma cafeteira, gerando um prejuízo estimado em R$ 1 mil. Após as agressões, ela conseguiu pedir ajuda a familiares, que foram até o local, contiveram o homem e acionaram a polícia.

Na delegacia, além de registrar a ocorrência, a mulher solicitou medidas protetivas com o afastamento do agressor do lar. O caso está sendo investigado como violência doméstica, ameaça e dano ao patrimônio.

A situação reforça a importância de denunciar casos de violência doméstica e buscar apoio nos canais especializados.

Onde buscar ajuda em Mato Grosso do Sul

A Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande funciona 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana, e oferece atendimento completo às vítimas de violência. O local está situado na Rua Brasília, s/n, no Jardim Imá.

No espaço, atuam a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Vara Judicial de Medidas Protetivas, além de atendimento psicológico e social, alojamento de emergência, brinquedoteca para crianças, Patrulha Maria da Penha e a Guarda Municipal.

É possível buscar ajuda também pelo telefone 153, da Guarda Municipal.

