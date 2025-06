STF entra na reta final do julgamento sobre tentativa de golpe com Bolsonaro entre os réus

Após mais de 15 horas de depoimentos, o Supremo Tribunal Federal (STF) se prepara para a fase final do julgamento dos oito acusados de envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Com o encerramento das oitivas, o processo entra agora em uma etapa decisiva, que poderá selar o destino dos réus e ter impacto direto no cenário político brasileiro.

Conforme as normas da Corte, as defesas têm o prazo de cinco dias para solicitar ao ministro Alexandre de Moraes — relator do caso — novas diligências que considerem fundamentais antes do encerramento da fase de instrução. Essas solicitações podem incluir, por exemplo, a reanálise de provas digitais, perícias complementares ou a produção de documentos adicionais.

Caberá ao ministro decidir se atende ou não os pedidos. Caso não haja novas determinações, o caso seguirá para sua fase derradeira: a apresentação dos memoriais finais — manifestações formais tanto da acusação quanto das defesas. Essas peças servirão de base para que os ministros do STF construam seus votos.

O julgamento será decidido por maioria simples entre os 11 ministros da Corte. Ou seja, serão necessários ao menos seis votos convergentes para definir se os acusados serão condenados ou absolvidos. Essa dinâmica torna o desfecho imprevisível, já que cada ministro pode interpretar os fatos e provas de maneira distinta, mesmo diante do mesmo conjunto de informações.

Além do impacto jurídico, o processo é tratado como um marco institucional. O julgamento envolve figuras centrais da política nacional e gira em torno de eventos que testaram os limites da democracia brasileira. A decisão final poderá gerar efeitos profundos sobre o futuro político dos réus e sobre a confiança nas instituições do país.

Com o avanço do processo, o STF volta a ocupar o centro do debate nacional — desta vez com um julgamento que promete entrar para a história do tribunal.

