Operário elimina Remo e faz história de novo

O Operário conquistou mais um feito inédito na tarde de quarta-feira (11), em Belém (PA). Em duelo válido pela segunda fase da Copa do Brasil Feminina, o time sul-mato-grossense empatou com o Remo por 1 a 1 no tempo normal e garantiu a vaga nos pênaltis, por 4 a 2. A classificação coloca a equipe pela primeira vez entre as 16 melhores da competição nacional.

A partida aconteceu no Estádio Mangueirão, sem transmissão por imagens e áudio, e foi marcada pelo equilíbrio desde o início. As donas da casa saíram na frente com gol de falta da camisa 11, Karol. O Operário reagiu ainda no primeiro tempo, com Alessandra, que balançou as redes aos 41 minutos e empatou o jogo. No segundo tempo, as equipes buscaram o gol da vitória, mas o placar não se alterou.

O confronto teve lances ríspidos, com três cartões amarelos para as operarianas, e quatro para as remistas.

Na disputa por pênaltis, brilhou a estrela da goleira Lorrayne, que defendeu uma cobrança. Outro chute do Remo foi para fora. Coube à capitã Camila Ribeiro, natural de Belém, fechar a série com o gol que selou a classificação do Galo.

Após a partida, o técnico Fuscão enalteceu a superação das jogadoras. Lembrou a maratona de jogos a qual passa o elenco. “Cansaço, lesão,ás vezes as pessoas não sabem o que estamos passando no dia a dia. Mas elas são guerreiras, elas estão lutando e conseguimos mais uma classificação”, disse o treinador.

Agora, o Operário aguarda o sorteio da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para conhecer o próximo adversário. Os confrontos da terceira fase envolvem times da Série A1 do Campeonato Brasileiro, o que representa um novo desafio para a equipe campo-grandense, que vai enfrentar um time da elite do futebol brasileiro.

Brasileirão A3: foco também está no acesso

Antes de pensar no próximo desafio da Copa do Brasil, o Operário volta a campo pelo Campeonato Brasileiro Feminino Série A3. No sábado (14), a equipe enfrenta o Vila Nova-GO, fora de casa, pela partida de volta das quartas de final. O jogo será no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Na ida, em Campo Grande, o placar ficou empatado em 1 a 1.

A vaga na semifinal vale também o acesso à Série A2 do Brasileirão de 2026. A boa fase e a confiança acumulada na Copa do Brasil alimentam o sonho do time de alcançar mais um objetivo na temporada. (com Luciano Shakihama)

