Vídeo! Preso executado a tiros estava à caminho do 1º dia de trabalho em Campo Grande

O interno do sistema prisional José Eduardo Amarilha Mansiano da Silva, de 33 anos, foi executado a tiros na manhã desta quinta-feira (11), em frente ao Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, na zona rural de Campo Grande, no momento em que deixava a unidade para cumprir o primeiro dia de trabalho autorizado pela Justiça, por volta das 6h30.

De acordo com a delegada plantonista Lucélia Constantino Oliveira, os autores chegaram em um Siena branco e aguardaram a saída do preso. O ataque foi registrado por câmeras de segurança.

“O passageiro saiu do carro, efetuou alguns disparos. Em seguida, o motorista também desceu e atirou. Perto deles, havia outras duas pessoas que não foram feridas, o que mostra que os atiradores realmente queriam matar a vítima”, relatou a delegada.

Segundo a polícia, os criminosos utilizaram pistolas 9 milímetros. O Grupo de Operações e Investigações (GOI) realiza buscas para localizar os atiradores. Equipes da Polícia Civil e da Perícia também estiveram no local.

Ao menos 23 disparos foram feitos, dos quais seis atingiram o tórax da vítima. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas José Eduardo já estava morto quando o socorro chegou. Policiais penais isolaram a área até a chegada da Polícia Militar, que registrou a ocorrência.

Histórico criminal

Natural de Ponta Porã, a 313 km de Campo Grande, José Eduardo cumpria pena por furto e havia recebido autorização para trabalhar fora do presídio nesta semana.

Ele possuía ainda passagens por receptação, posse ilegal de arma de fogo, furto qualificado, disparo de arma de fogo, tráfico de drogas e por integrar organização criminosa.

O caso segue em investigação.

