Prefeito de Terenos tem prisão decretada após audiência de custódia

O advogado Julicezar Barbosa, que conduz a defesa do prefeito de Terenos Henrique Budke (PSDB), emitiu uma nota com exclusividade ao Jornal O Estado MS. Veja:

“Henrique foi surpreendido com a operação, pois sempre pautou sua vida em honestidade e transparência. Pediu afastamento do cargo para poder se concentrar em sua defesa. E aguarda a evolução das apurações, depositando na Justiça a confiança de que a verdade provará sua inocência”.

A informação foi confirmada para equipe de reportagem, na manhã desta quinta-feira (11). A audiência de custódia foi realizada, e decretou prisão preventiva de todos os envolvidos.

Com Brunna Paula