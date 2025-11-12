Vídeo: Policial Militar morre e parceiro fica ferido após acidente contra caminhão na MS-295

Na manhã desta quarta-feira (12) um policial militar, identificado como Cabo Cavanha, morreu após acidente entre a viatura e um caminhão. O caso aconteceu na MS-295, região de Iguatemi, cidade distante 394 quilômetros de Campo Grande. Na ocasião, a viatura chegou a capotar.

Segundo as informações iniciais sobre o caso, o acidente ocorreu no trecho que liga Eldorado ao município de Iguatemi. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida.

Devido ao impacto do acidente, o policial não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outro militar que ocupava a viatura teria ficado ferido.

O caso continua sendo investigado.