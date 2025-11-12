Ranking: Mato Grosso do Sul está entre os Estados mais seguros do Brasil

Três Lagoas, Campo Grande e Dourados são as cidades mais seguras de MS

Dados atualizados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e do Ministério da Saúde, coletados pela MySide, mostram que Mato Grosso do Sul está entre os Estados mais seguros do Brasil, ocupando 7º lugar no ranking nacional.

De acordo com o levantamento, o Estado registrou uma taxa de 18,5 homicídios por cada 100 mil habitantes, índice inferior à média nacional de 23. Este é um nível estável em MS, que se manteve em 6º lugar em 2023 e 2024.

Dentro do Estado, no ranking das cidades mais seguras – que considera apenas as localidades com mais de 100 mil habitantes, está Três Lagoas em primeiro lugar, a segunda é Campo Grande e a terceira é Dourados.

Em Três Lagoas a média de homicídios por habitantes é de 18,15 a cada 100 mil moradores, já em Campo Grande a média é de 20,13 e, em Dourados, esse número fica em 23,53 homicídios.

Sendo a segunda cidade mais populosa de MS, com 141.435 habitantes, além de ser a mais segura de MS, Três Lagoas é a única do Estado que aparece no ranking geral das cidades mais seguras do Centro-Oeste. Em primeiro lugar na região está Caldas Novas (GO).

O Centro-Oeste ainda se destaca por ter todas as suas Capitais no ranking das Capitais mais seguras para se viver no Brasil.

No ranking dos Estados mais seguros, ainda aparecem Santa Catarina, São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Acre, Tocantins, Piauí – contando do 1º (São Paulo) ao 10º colocado (Piauí).

Campo Grande

Apesar de ser a segunda cidade mais segura de Mato Grosso do Sul, em uma média nacional entre as Capitais, Campo Grande ocupa o sétimo lugar, com uma média de 20.1 homicídios a cada 100 mil habitantes.

No cenário geral das Capitais mais seguras, Campo Grande ainda divide o ranking com Florianópolis, Brasília, São Paulo , Porto Alegre, Cuiabá, Goiânia, Palmas, Rio Branco e Boa Vista, em uma ordem em que Florianópolis está em 1º e Boa Vista em 10º lugar.

Ana Clara Julião