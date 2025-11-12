Foragido de Rondônia é encontrado e preso no bairro Aero Rancho

Um homem, que não teve suas informações divulgadas, e que estava foragido da justiça do Estado de Rondônia foi preso em flagrante. O suspeito estava escondido no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O caso foi divulgado nesta quarta-feira (12)

Segundo as informações divulgadas pela Policia Civil, o homem estava foragido pelo crime de estupro. Diante da denúncia, os agentes passaram a monitorar a residência do foragido, até que este saiu do local, sendo abordado e preso.

Quando questionado, o homem que ostentava documento verdadeiro de Mato Grosso, confessou saber da condenação. Ele passou pelo IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) e ficará à disposição do Juiz da Custódia.

A ação ocorreu no âmbito da Operação Protetor das Divisas e das Fronteiras da CGFRON/DIOP/Ministério da Justiça, sobretudo em diligências destinadas a combater o tráfico de drogas e a posse ilegal de armas de fogo, contrabando e descaminho.