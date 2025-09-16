Vídeo: Mulher discute com adolescente por banco de onibus vazio em Campo Grande

Nas imagens é possível ver a mulher puxando o adolescente, que ocupava dois bancos, pelo braço. Entretanto, é perceptível notar que no momento da discussão, há vários lugares vazios no ônibus. “Você não usa dois bancos”, diz a autora durante a agressão.

Outros usuários no ônibus chegam a pedir para segurar a mulher, dizendo que ela ‘está chapando’.

Após o adolescente recusar a deixar o lugar, a autora comentou que se ele não saísse, ela sentaria em seu colo. Depois do escândalo, o menino se retira do ônibus junto de outros estudantes.