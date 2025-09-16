Aquidauana vence e assume liderança da Série B

O CR Aquidauana assumiu a liderança da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense ao vencer o São Gabriel por 2 a 0, sábado (13), no Estádio Noroeste. O resultado levou a equipe a 7 pontos e garantiu a ponta da tabela pelo saldo de gols, à frente do Maracaju.

O time da casa abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, com Gabriel Ataliba, que chegou ao segundo gol no torneio e assumiu a artilharia. Na etapa final, Gustavo Silva ampliou e confirmou a vitória aquidauanense.

A rodada começou em Maracaju, com empate em 1 a 1 entre os donos da casa e Bataguassu, no Estádio Loucão. Marquinho abriu para os visitantes, e Adenilson igualou o placar no segundo tempo.

Também no sábado, o Comercial conquistou a primeira vitória ao derrotar o Taveirópolis por 3 a 1, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Cristiano e Emerson marcaram no primeiro tempo, Fernando Júnior fez o terceiro. O Taveiropolis tentou reagir com Vinícius Joninha, que descontou de pênalti, mas a vitória ficou para o Colorado.

O Aquidauana lidera o torneio com 7 pontos, seguido por Maracaju, também com 7, mas com saldo de gols inferior. Comercial e Bataguassu têm 5 pontos cada, separados pelo critério de cartões vermelhos. São Gabriel e Taveirópolis, na lanterna, seguem sem pontuar.

A quarta rodada começa no próximo sábado (20), às 15h, com São Gabriel x Taveirópolis, no Laertão. No domingo (21), o Bataguassu recebe o Aquidauana, às 15h, no Estádio João de Souza. Na segunda-feira (22), às 19h30, Comercial e Maracaju se enfrentam no Jacques da Luz.

/

Náutico sai na frente no Sub-15

O Náutico largou em vantagem na final do Estadual Sub-15 ao vencer o Corumbaense por 1 a 0, sábado (13), no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá. O gol foi de Vicente, aos 20 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o alviverde campo-grandense joga por um empate na volta para ficar com o título. A decisão será no próximo sábado (20), às 15h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Além da taça, o campeão garante vaga na Copa do Brasil Sub-15 de 2026.

Por Melissa Ramos

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram