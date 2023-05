Assaltantes morrem após troca de tiros com a polícia no interior do MS

Três homens morreram na tarde de ontem (1), após uma troca de tiros com os policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), no bairro Estrela Porã, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande.

Segundo apurado pelo site Dourados Agora, equipes do DOF receberam informações de suspeitos que realizaram assaltos no município e estariam escondidos em uma residência na rua Demeciano de Mattos Pereira.

Diante das informações, os policiais foram até o local e depararam com os assaltantes. Ao avistar a guarnição policial, os três homens reagiram à abordagem e houve troca de tiros. Durante a ação policial, os homens foram atingidos por tiros e foram socorridos por policiais do DOF até o Hospital da Vida, mas chegaram sem vida a unidade policial.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e a perícia técnica esteve no local.

