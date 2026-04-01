Vídeo mostra momento que em que bebê de 1 ano e 7 meses é atropelada por moto; responsável presta depoimento à polícia

Imagens de câmera de segurança mostra o atropelamento da criança de um 1 ano e 9 meses registrada na noite de quinta-feira (26). O caso aconteceu na Rua Cintra, perto da Rua Passos de Ferreira, no Bairro Nova Lima, em Campo Grande durante volta de um parquinho na região. O jovem tenta uma manobra, perde o controle da moto e acerta o homem com a criança no colo.

O vídeo mostra a motociclista realizando movimento de zigue-zague antes de atingir a família . Ele inclina o veículo de um lado para o outro, reduz e segue na direção do pedestre. No momento da batida, o pai ainda segura a criança junto ao peito, mas ambos acabam sendo atingidos.

Devido ao impacto, pai e filha caem no asfalto. A mãe, que também estava junto, caminhava ao lado com duas meninas, mas não se feriu. Ela reage de imediato, corre até a criança e a pega nos braços.

Conforme informações preliminares, o motociclista seria conhecido do pai da criança. Na tarde desta terça-feira (31), ele prestou depoimento na delegacia, junto da mãe. Ele foi ouvido e liberado.

O caso

Segundo informações do boletim de ocorrência em que o Jornal O Estado teve acesso, a denuncia foi registrada pelo avô da criança, o qual relatou que a menor estava com os pais em uma praça do bairro, quando foi atingida pela moto, conduzida por um amigo da família.

A menina foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa da Capital, onde recebeu alta no dia seguinte. Já em casa, ela teria voltado a apresentar piora no quadro clínico e foi levada novamente para o hospital, onde permaneceu internada, mas não resistiu e morreu.

Exames detalhados apontaram que ela estaria com uma costela quebrada, que teria sido causada durante o acidente.

Dado início as investigações, ao ser questionado sobre o condutor, o genitor da menor se recusou a passar informações para a polícia, na tentativa de proteger o autor do acidente.

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