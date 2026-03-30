Menina de 1 ano e 7 meses é atropelada por moto no Nova Lima e morre dias depois; pais estão sendo investigados

Uma menina, de 1 ano e 7 meses, morreu dias após ser atropelada por um motociclista na Rua Zulmira Borba, no Bairro Nova, em Campo Grande. O acidente teria acontecido na última quinta-feira (26). O caso tem gerado dúvidas quanto a veracidade dos fatos, já que alguns pontos da história estão sendo vistos como “mal contados”.

Segundo informações do boletim de ocorrência em que o Jornal O Estado teve acesso, a denuncia foi registrada pelo avô da criança, o qual relatou que a menor estava com os pais em uma praça do bairro, quando foi atingida pela moto, conduzida por um amigo da família.

A menina foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa da Capital, onde recebeu alta no dia seguinte. Já em casa, ela teria voltado a apresentar piora no quadro clínico e foi levada novamente para o hospital, onde permaneceu internada, mas não resistiu e morreu.

Exames detalhados apontaram que ela estaria com uma costela quebrada, que teria sido causada durante o acidente.

Dado início as investigações, ao ser questionado sobre o condutor, o genitor da menor se recusou a passar informações para a polícia, na tentativa de proteger o autor do acidente.

Maus-tratos

Além disso, outras informações apontam para maus-tratos dos pais contra a criança. Informações detalham que a menina apanhava com frequência dos pais, que seriam usuários de drogas.

O caso está sendo investigado pelas autoridades, para identificar o suspeito do acidente e também as denúncias de maus-tratos contra a menor.

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