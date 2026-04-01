Servidores do Detran-MS fazem paralisação de 24 horas e cobram reajuste salarial e concurso público

Servidores do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) realizam, nesta quarta-feira (1º), uma paralisação de advertência de 24 horas para cobrar reajuste salarial e a realização de concurso público. A mobilização ocorre na sede do órgão, localizada no km 10 da MS-080, em Campo Grande.

O principal ponto de concentração é o bloco de vistoria veicular, considerado simbólico pela categoria. Servidores ocupam o espaço como forma de protesto, o que acabou provocando prejuízos a alguns serviços prestados à população.

Apesar da paralisação, parte dos trabalhadores manteve a rotina de trabalho. Um servidor afirmou que chegou para trabalhar normalmente, enquanto outra servidora explicou que a adesão ao movimento é facultativa. Segundo ela, os participantes da mobilização foram orientados a não registrar o ponto, enquanto quem opta por não aderir segue com as atividades normalmente.

Reivindicações da categoria

De acordo com representantes do movimento, o sindicato atua em defesa de todos os servidores do Detran-MS, independentemente de filiação. Em assembleia anterior, entre 112 e 115 trabalhadores participaram da discussão, mas o número total de adesões ao movimento ainda não foi consolidado. O órgão conta com pouco mais de 600 servidores efetivos.

A principal reivindicação é a recomposição salarial. Segundo a categoria, os salários estão defasados há mais de quatro anos, período em que não houve reajustes.

A programação da paralisação inclui ato em frente à administração do órgão e mobilização nas ruas, com uso de cartazes, microfones e outros materiais de protesto.

Críticas à terceirização e cargos comissionados

O presidente da Federação Nacional dos Servidores de Detrans e Agentes de Trânsito, Bruno Alves, informou que a paralisação se concentra no bloco 21 da sede do Detran, além do antigo setor e do parque de vistoria. Segundo ele, os locais foram escolhidos por simbolizarem, na visão da categoria, o início do processo de terceirização da vistoria veicular.

A orientação do movimento é para que servidores concursados paralisem as atividades tanto na Capital quanto no interior do Estado. Em cidades onde há apenas servidores efetivos, as agências devem permanecer fechadas durante o dia. Já nos locais onde houver atendimento, a continuidade dos serviços ocorre, segundo o dirigente, por meio de servidores comissionados, que não podem aderir à paralisação.

Bruno Alves também criticou a atuação de profissionais comissionados em funções operacionais. Segundo ele, o Detran-MS possui cerca de 287 comissionados e há questionamentos sobre o desempenho dessas atividades. O dirigente citou decisão judicial em Três Lagoas que aponta possíveis irregularidades, como desvio de função e até improbidade administrativa.

Entre as pautas do movimento está a realização de concurso público, com a defesa de que cargos comissionados sejam destinados exclusivamente a funções de chefia, direção e assessoramento.

Perdas salariais acumuladas

Ainda segundo o representante da categoria, os servidores acumulam perdas salariais estimadas em cerca de 60%. Desse total, aproximadamente 40% seriam decorrentes da ausência de reajustes ao longo dos últimos anos, enquanto outros 20% estariam relacionados à ampliação da jornada de trabalho de seis para oito horas, sem compensação financeira.

“Os servidores passaram a trabalhar oito horas, mas continuam recebendo como se trabalhassem seis”, afirmou.

Em nota, o Sindetran-MS (Sindicato dos Servidores do Detran-MS) informou que a paralisação foi motivada pela falta de avanços nas negociações com o Governo do Estado. A entidade também citou o acúmulo de demandas da categoria, como defasagem salarial, sobrecarga de trabalho, falta de estrutura e ausência de concurso público.

A mobilização ocorre de forma gradual ao longo da manhã, conforme a chegada dos servidores. O expediente no órgão começa às 7h30.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação do Detran-MS, solicitando o posicionamento do órgão. Por meio de nota, o órgão informou que que todas as agências permanecem abertas e com atendimento ao público e ressaltou que, “com adesão de parte de servidores efetivos a uma paralisação, cerca de 440 exames práticos de CNH tiveram que ser reagendados, e já estão sendo tomadas todas as medidas necessárias para minimizar eventuais prejuízos à população.”

*Matéria editada às 11h, para acréscimo da nota enviada pelo Detran-MS

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