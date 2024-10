Vídeo mostra assassinato de jovem a tiros e coronhadas em conveniência

Na noite do último sábado(05), um jovem de 19 anos foi assassinado a tiros em uma conveniência em um posto de combustíveis no município de Mundo Novo.

Imagens de câmera de segurança registraram o crime. O jovem foi identificado como Gustavo de Souza Damião, ele foi atingido por vários disparos e agredido com coronhadas.

O posto de combustível fica localizado na Avenida JK. O homem que efetuou os disparos foi identificado como Edivaldo Laudelino dos Santos, conhecido como “Cerqueiro”. A motivação do crime, seria porque a vítima teve uma discussão com filho de Edivaldo, um mês atrás.

Gustavo e Edivaldo discutiram novamente na conveniência no dia do crime. O homem saiu do local e voltou armado para atacar a vítima. Ele diaprou vários tiros e agrediou Gustavo com coronhadas já no chão.

A polícia encontrou perto do corpo, uma pistola 9 milímetros com uma munição na câmara e sete no carregador. Edivaldo tem passagens por tentativa de homicídio e segue foragido.

Confira o vídeo:

Leia Mais