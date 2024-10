Após receber três facadas no peito, jovem é socorrido em estado grave

Homem de 23 anos foi socorrido em estado grave, na manhã desta segunda-feira (7), em Cassilândia, distante 419 quilômetros de Campo Grande, após ser esfaqueado três vezes na região do peito.

Devido à gravidade dos ferimentos, o rapaz precisou ser transferido às pressas para a Santa Casa da Capital. Um boletim de ocorrência foi registrado, informando que a PM (Polícia Militar) foi acionada pelo hospital, após a vítima dar entrada na unidade de saúde.

O jovem estava desacordado e precisou ser intubado. Ele está internado na ala vermelha, correndo risco de morte. Não há detalhes do registro sobre as circunstâncias de como o crime aconteceu.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como lesão corporal dolosa.

