Campo Grande será palco de conferência para jovens cristãos com palestrante internacional

Buscando reunir centenas de jovens, a IECG (Igreja Evangélica Comunidade Global) realizará, entre os dias 10 e 12 de outubro, a Conferência Relevante 2024 com o tema “relevância do jovem cristão”.

O evento foi criado pelos pastores Aldo Giovanni e Rebeca Sousa, líderes do ministério de jovens, adolescentes e pré-adolescentes da igreja, e reúne pessoas de todas as regiões de Mato Grosso do Sul, bem como de outros estados do país.

A cada ano, a conferência traz à tona questões vitais para a juventude cristã, explorando seu papel como agente de transformação. Para tornar a experiência ainda mais única, nesta edição haverá a sala profética, recepção personalizada, kits exclusivos, espaço de comunhão, kids, além de muitas outras novidades.

O pastor Aldo destaca que o evento deve marcar a vida dos jovens e levantar o nível de espiritualidade, comprometimento e manifestação da relevância que vem de Cristo.

“Nossa expectativa esse ano é de receber 620 pessoas na nossa conferência que é um aprimoramento da fé. Teremos convidados de fora, pastores de relevância nas suas áreas que trazem todo esse contexto de vida e principalmente bíblico, para trabalhar o tema principal que é a relevância do jovem cristão. Qual é a relevância de um jovem cristão numa cidade como Campo Grande? Qual é a vantagem de ter jovens cristãos comprometidos com a cidade, com a sociedade e principalmente com Cristo? Porque se não forem comprometidos com Cristo também não conseguem ser comprometidos com a sociedade”, pontuou.

A pastora Rebeca Sousa reforça o impacto espiritual da conferência. “Nosso objetivo é capacitar os jovens para enfrentarem os desafios do mundo moderno com fé, sabedoria e união. Nossa conferência vai fornecer as ferramentas necessárias para que eles sejam relevantes em suas vidas e na sociedade”, afirma.

A estudante de publicidade e propaganda, Julia Arruda, de 22 anos, é conferencista há anos e destaca o quanto esse evento tem impactado sua vida.

“A Conferência Relevante teve um papel crucial na minha conversão ao evangelho, sendo uma semente que transformou minha vida. Em cinco anos de participação, especialmente nos últimos três, experimentei uma mudança profunda, deixando para trás vícios e problemas emocionais. Hoje, vivo plenamente com Deus e levo o evangelho como o centro da minha vida. A conferência é mais que um evento; é um renascimento espiritual para muitos, como foi para mim”, completa.

Entre os palestrantes estarão líderes de relevância nacional e internacional. Confira abaixo a lista:

Edmilson Oliveira – Apóstolo e líder da Comunidade Global

David Lago – Pastor, professor e autor best-seller.

Yuri Breder – Pastor na PIB Maringá e colaborador da Escola do Discípulo.

Pedro Vuks – Pastor da Igreja Batista Atitude no Rio de Janeiro e escritor.

Fernando Silva – Pastor na Rescue Church em Miami, EUA.

John Dias – cantor gospel

