Homem é preso após depredar, furtar e arremessar cadeira de rodas contra mulher em UPA de Dourados

Foto: Reprodução
Foto: Reprodução

Na madrugada desta terça-feira (16), um homem, de  38 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi preso após depredar, furtar cadeira de rodas e agredir uma mulher no UPA (Unidade de Pronto Atendimento). O caso aconteceu em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações iniciais, o autor já era conhecido por depredar uma Unidade de Saúde, onde foi procurado e detido por populares na BR-163, que acionaram a Guada Municipal de Dourados.

O autor teria danificado a “Área Verde” da UPA, e furtado uma cadeira de rodas, que arremessou contra uma mulher que passava de bicicleta elétrica, durante a sua fuga. A vítima ficou ferida após cair no asfalto e foi socorrida.

Ele foi preso e encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e apresentava marcas após ser contido pelos populares.

 

 

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *