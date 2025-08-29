Vídeo: Jovem é preso após iniciar perseguição com 895 quilos de maconha, em Ponta Porã

Durante perseguição ocorrida nesta quinta-feira (28), foram apreendidos aproximadamente 900 quilos de maconha. O caso aconteceu na MS-164, em Ponta Porã, cidade distante 313 quilômetros de Campo Grande. O condutor, em um Hyundai IX35 roubada na Capital, foi gravado durante o flagrante

Imagens da perseguição mostram o momento em que a polícia tenta abordar suspeito, mas ele desobedece e inicia a tentativa de fuga. O autor se dirige para uma área de mata, próximo às margens da MS-164, em alta velocidade, mas perde o controle. O local onde ocorreu a ação é conhecida como Trevo do Copo Sujo.

Junto do jovem de 19 anos, foram encontrados diversos tabletes de maconha, totalizando 895 quilos. Segundo informações, a droga, avaliada em R$ 1,8 milhão, tinha como destino o Estado de Santa Catarina.

O autor recebeu ordem de prisão e foi encaminhado, com os entorpecentes, para Delegacia da Polícia Federal em Dourados. O veículo utilizado no crime, foi roubado em maio dese ano em Campo Grande.

A apreensão aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).