Corrida dos Poderes chega à 3ª edição com novidades e arrecadação solidária

Evento será no dia 25 de outubro, no Parque dos Poderes, e terá inscrições gratuitas mediante doação de brinquedos

A 3ª edição da Corrida dos Poderes foi lançada nesta quinta-feira (28), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande. A prova está marcada para o dia 25 de outubro, com largada em frente à Assembleia Legislativa, no Parque dos Poderes, e integra corrida de rua, caminhada e ações de solidariedade.

A primeira-dama, Mônica Riedel, que é madrinha do evento e também corredora, destacou que a proposta é reunir esporte, lazer, saúde e integração entre famílias e servidores. Segundo ela, o diferencial está na arrecadação de brinquedos durante a retirada dos kits. “É uma corrida completa, que promove saúde, aproxima os poderes e ainda contribui com a campanha de Natal. Esse espírito solidário é tão importante quanto a prova em si”, afirmou.

A cada ano, a corrida ganha novos elementos. Em 2024 foi a vez da Corrida Kids. Neste ano, a novidade é a participação dos servidores aposentados, com a inclusão da categoria 60+, em parceria com a Cassems.

Para Kátia Claro, esposa do presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, e também madrinha do evento, a proposta é ampliar o alcance da prática esportiva. “Queremos incluir todos. Tanto quem está na ativa quanto os aposentados podem se exercitar e cuidar da saúde. A corrida mostra que qualquer atividade física melhora a qualidade de vida, seja para o corpo ou para a mente”, disse.

O sul-mato-grossense Yeltsin Jacques, bicampeão paralímpico e recordista mundial de atletismo, reforçou a importância da prova no calendário estadual. Ele contou que a corrida de rua foi o início da própria trajetória como atleta e destacou o papel da prática esportiva na superação pessoal. “O esporte melhora a autonomia das pessoas. Já ouvi histórias de quem superou depressão ou doenças crônicas a partir da corrida. Minha mensagem é de superação, dedicação e empenho, não só para quem compete, mas também para quem vai correr pela primeira vez”, afirmou.

Mais sobre a Corrida

As inscrições começam nesta sexta-feira (29), no site oficial da Corrida dos Poderes. O primeiro lote será exclusivo para servidores públicos, e a partir de 23 de setembro abre também para o público em geral. A participação é gratuita: para retirar o kit — com camiseta e número de peito — será necessário doar um brinquedo novo.

A organização prevê percursos de 5 km e 10 km, além da caminhada de 3 km. A expectativa é superar o público dos anos anteriores e consolidar a Corrida dos Poderes como um dos principais eventos esportivos de Mato Grosso do Sul.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram