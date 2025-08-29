Operação Pix Fraudulento cumpre mandados contra golpe do “novo número” em MS

Operação da Polícia Civil de Goiás teve ações em GO MS, SP e TO

Na manhã da última quinta-feira (28), a Operação “Pix Fraudulento” foi deflagrada pelo Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Anápolis, Goiás para combater uma organização criminosas que aplicava golpes ao solicitar transações via pix com fotos de outras pessoas.

O “golpe do novo número” como é chamado consiste em algum golpsita enviando mensagens por um n´pumero aplicativo de mensagens com fotos de conhecidos ou familiares de vítimas. No golpe, os farsantes solicitam dinheiro.

A investigação teve início após a denúncia de uma vítima do estado de Goiás transferir mais de R$10 mil para uma conta golpista. Ela acreditava que transferiu o dinheiro para o filho, porque recebeu mensagensem um aplicativo de conversas, enviadas de um contato que utilizava a foto de perfil do filho, solicitando transferências via PIX e o pagamento de boletos.

No total, foram cumpridos 69 ordens judiciais, sendo 10 mandados de busca e apreensão, nove mandados de prisão temporária, além de medidas de sequestro de bens e bloqueio de contas bancárias dos investigados.

O Geic identificou que o golpe é aplicado por toda uma rede criminosa responsável pelas fraudes eletrônicas. Fori mapeado o caminho percorrido pelo dinheiro até os beneficiários finais e foram comprovadas a prática dos crimes de Estelionato consumado Estelionato tentado e Associação Criminosa voltado à prática reiterada de fraudes eletrônicas.

No cumprimento dos mandados, uma pessoa foi presa em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de munições, foram, apreendidos uma quilograma maconha, porções de cocaína, dois simulacros de arma de fogo e munições calibre .32.

Também foram apreendidos três correntes de ouro, dois veículos (Toyota Corolla 2016 e BMW 2015), um bloco de atestados médicos falsificados, além de diversos dispositivos eletrônicos, entre eles celulares, computadores e notebooks, que passarão por perícia técnica.

A operação contou com o apoio das Polícias Civis dos Estados de São Paulo, Tocantins e Mato Grosso do Sul.

