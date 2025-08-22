Video: Homem é socorrido após cair da escada durante manutenção de internet, na rua Paraíba

Na tarde desta sexta-feira (22) um homem, de 39 anos, caiu da escada a 5 metros de altura enquanto trabalhava. O caso aconteceu na rua Paraíba, na região central de Campo Grande.

Segundo informações inicias, a vítima é técnico de manutenção de internet. No momento do acidente, ele estava fazendo uma verificação de rede, quando a escada escorregou do poste do qual estava apoiada.

O homem foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado consciente e orientado para a Santa Casa, onde recebeu os devidos atendimentos.

Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.