Homem atropela pastor após acidente de trânsito e foge sem prestar socorro em Ribas do Rio Pardo

Na noite desta quinta-feira (21), um pastor, que não teve suas informações divulgadas, foi atropelado após uma briga de trânsito ocasionada por uma batida contra uma caminhonete. O caso aconteceu em Ribas do Rio Pardo, cidade distante 97 quilômetros de Campo Grande. Na ocasião, a vítima dirigia um Renault Duster.
Segundo informações do site local, Ribas Oridinário, a vítima teve seu carro atingido pela caminhonete, onde tece a parte frontal do carro destruída. O outro veículo teve apenas pequenos danos na parte lateral.
Logo após a batida, a vítima tentou conversar com o autor sobre os danos sofridos e os prejuízos para conserto. Na ocasião, o outro homem, dono da caminhonete, sugeriu que ambos conversassem em seu veículo para esclarecer a situação, mas o pastor recusou a oferta.
Em seguida a recusa, o autor atropelou o pastor, e fugindo em alta velocidade, sem prestar as devidas assistências. A vítima sofreu ferimentos na cabeça e uma fratura na clavícula.