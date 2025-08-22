Inscrições para residência médica no Hospital Regional terminam hoje

Seleção oferece vagas em Cirurgua Geral, Cardiologia, Gastroenterologia e Nefrologia; provas serão no fim de agosto na Capital

Encerram nesta sexta-feira (22) as inscrições para o processo seletivo de residência médica do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. O edital nº 03/2025 prevê vagas em quatro especialidades: Cirurgia Geral (acesso direto), Cardiologia, Gastroenterologia e Nefrologia (com pré-requisito em Clínica Médica).

Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pelo site do hospital e anexar os documentos exigidos, além do comprovante de pagamento da taxa de R$ 500,00 — ou o comprovante de isenção pelo CadÚnico. O envio do currículo também deve ser feito até hoje, pelo e-mail da comissão organizadora.

A seleção será realizada em duas fases: prova objetiva, marcada para o dia 31 de agosto no Auditório Jacarandá do Hospital Regional, e análise curricular. A primeira etapa terá peso de 90% na nota final e a segunda, de 10%.

O resultado final está previsto para 10 de setembro, com matrícula da primeira chamada no dia 15. Os candidatos aprovados ingressarão no segundo semestre de 2025 e receberão bolsa conforme a legislação em vigor.

Confira o edital:

