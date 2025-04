Homem é preso em flagrante por maus tratos a cachorro e confessa outros abusos

Homem praticoui atos de maus tratos contra outros animais e também teria abusado de um menor

Na noite da última quinta-feira (3), um homem de 46 anos foi preso pela prática de maus-tratos contra uma cadela. O homem teria cometido crime de zoofilia contra o animal.

O caso ocorreu por volta das 3h, quando o suspeito levou o animal que é da irmã. Ela viu o homem na cama, deitado, praticando atos contra a cadela.

Uma denúncia foi feita na polícia na manhã do mesmo dia. O suspeito foi localizado no final da tarde, preso e conduzido à unidade policial, onde permanecerá.

Uma testemunha relatou que o homem já teria cometido esse tipo de abuso contra outros cães. A cadelinha, que apresentava lesões na região genital, foi encaminhada para exame de corpo de delito e atendimento veterinário. Após os cuidados, será acolhida pela Associação de Proteção Animal de Caarapó (APAC), que ofereceu suporte.

A investigação ainda aponta que surgiram indícios de que o mesmo indivíduo teria tentado abusar sexualmente de um menor há poucos dias.

Em interrogatório com a polícia, o homem confirmou ter praticado atos sexuais diversas vezes contra a cadela, bem como com outros cães, relatando, inclusive, que um deles chegou a falecer em decorrência da violência. Ele também confessou o abuso sexual do menor.

A Delegacia de Caarapó solicita apoio e doações à associação APAC, que acolheu o animal. São aceitos todos os tipos de colaboração, como0 ração, medicamentos, produtos de higiene ou apoio financeiro.

A prisão foi realizada pela Delegacia de Polícia de Caarapó.

