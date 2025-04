Termina na próxima terça-feira (08) o prazo de inscrição para seleções da PGE/MS

Processos seletivos oferecem vagas para Assessor de Procurador e Residência Jurídica com salários de até R$ 9,3 mil

Segue até a próxima terça-feira, 8 de abril, o prazo para inscrição nos dois processos seletivos abertos pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE/MS), ambos destinados a bacharéis em Direito. As oportunidades são para formação de cadastro reserva no cargo de Assessor de Procurador e para ingresso no Programa de Residência Jurídica.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site, com taxa no valor de R$ 100. As provas objetivas para os dois processos estão previstas para o dia 1º de junho de 2025, em Campo Grande, em turnos diferentes, permitindo que os candidatos participem de ambas as seleções.

O cargo de Assessor de Procurador exige aprovação no Exame da OAB ou registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil. Os aprovados vão atuar na Capital, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração mensal de R$ 9.340,66. A seleção será feita por meio de uma prova com 60 questões de múltipla escolha. Para ser aprovado, o candidato deve acertar pelo menos sete questões em cada disciplina e obter no mínimo 35 acertos no total.

Já a Residência Jurídica é voltada para bacharéis formados há menos de três anos ou que estejam matriculados em programas de pós-graduação, mestrado ou doutorado na área jurídica. Os residentes atuarão sob supervisão de procuradores nos municípios de Campo Grande, Dourados e Coxim, com jornada de 25 horas semanais. A bolsa mensal é de R$ 2.603,63, acrescida de auxílio-transporte.

As provas para a Residência terão 50 questões abrangendo as áreas de Direito Constitucional, Administrativo, Tributário, Processual Civil e Civil.

O edital completo com todas as regras, critérios e conteúdos está disponível na edição n. 11.781 do Diário Oficial Eletrônico do Estado.

