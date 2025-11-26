Vídeo: Foragido é preso após invadir estabelecimento e com facão, no Aero Rancho

Um homem foragido, de 22 anos, que não teve suas informações divulgadas, invadiu um supermercado e ameaçou os trabalhadores e clientes do local. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (25) no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Na ocasião, o autor estava armado com uma faca de açougueiro.

Segundo as informações iniciais, a Guarda Civil Metropolitana foi acionada no local para atender uma ocorrência de assalto mediante arma branca. Populares e funcionaram ajudaram os policiais a localizarem as possíveis rotas de fuga do autor que estaria pulando muros e telhados de imoveis.

O homem foi encontrado durante a tentativa de fuga, mas caiu em um telhado com a faca em mãos, sofrendo um ferimento grave no dedo anelar. Durante checagem foi constatado que o acusado era foragido do sistema prisional. Junto dele, havia um celular roubado de um homem de 53 anos, recuperado pelos populares.

Após a captura, o jovem foi encaminhado para o CRS (Centro Regional de Saúde) do Aero Rancho para atendimento médico. Devido ao dedo machucado, realizou exames e cirurgia sob escolta da GCM.