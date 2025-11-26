Flamengo empata com Atlético-MG e adia chance de título antecipado; Grêmio derrota Palmeiras e mantém disputa aberta no Brasileirão

O Flamengo deixou escapar a chance de confirmar o título brasileiro de forma antecipada ao empatar em 1 a 1 com o Atlético-MG, na noite dessa terça-feira (25), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O resultado, válido pela 36ª rodada do Brasileirão, manteve o Rubro-Negro na liderança com 75 pontos, cinco a mais que o Palmeiras, que horas antes havia sido derrotado pelo Grêmio em Porto Alegre.

A partida começou movimentada, com o Atlético-MG apostando em jogadas rápidas pelos lados. Aos 33 minutos, Dudu avançou pela esquerda, superou a marcação e cruzou para Bernard completar e abrir o placar. O Flamengo respondeu ainda no primeiro tempo com finalizações de Samuel Lino, que acertou a trave e exigiu boas defesas do goleiro Everson.

No segundo tempo, o time carioca voltou mais ofensivo. As entradas de Jorginho e Giorgian De Arrascaeta deram mais criatividade ao meio-campo, enquanto Samuel Lino seguiu como principal válvula de escape. Gonzalo Plata também levou perigo e acertou a trave em finalização de fora da área. O gol do empate saiu aos 47 minutos: Danilo cruzou na área e Bruno Henrique subiu entre os zagueiros para marcar de cabeça.

Com o empate, o Flamengo permanece dependendo apenas de si para levantar o troféu. Uma vitória contra o Ceará no dia 3 de dezembro, no Maracanã, garante matematicamente o título. Antes disso, a equipe viaja para Lima, no Peru, onde decide a Libertadores contra o Palmeiras neste sábado (29), às 17h (horário de MS). O Atlético-MG, agora com 45 pontos, mira vaga no G8 e enfrenta o próprio Palmeiras na próxima rodada.

Grêmio supera Palmeiras em jogo movimentado e impede aproximação ao líder

Também nessa terça-feira, o Grêmio venceu o Palmeiras por 3 a 2 na Arena do Grêmio, em partida marcada por viradas, pênaltis e falhas defensivas. O Alviverde abriu o placar aos 23 minutos, quando Sosa cruzou pela esquerda e Facundo Torres cabeceou para o fundo do gol. O empate gremista veio nos acréscimos: após cobrança de lateral, Wagner Leonardo desviou e Amuzu finalizou para deixar tudo igual. A comemoração do gol gerou irritação no técnico Mano Menezes, que respondeu a provocações com um gesto obsceno para torcedores na arquibancada.

O Grêmio cresceu na segunda etapa e virou aos 14 minutos. Carlos Vinícius caiu na área após disputa com Benedetti e Aníbal Moreno. Após revisão no VAR, o árbitro marcou pênalti, convertido pelo próprio atacante no canto direito. Aos 34, nova penalidade: Arthur foi derrubado por Giay dentro da área. O VAR confirmou o pênalti e a expulsão do defensor palmeirense. Willian cobrou com precisão, ampliando para 3 a 1. O Palmeiras ainda diminuiu aos 48, com Benedetti de cabeça, em lance validado após checagem de impedimento.

O resultado levou o Grêmio à 10ª posição, mantendo vivo o sonho de classificação para competições internacionais. O Palmeiras, com 70 pontos, desperdiçou a chance de reduzir a diferença para o Flamengo e agora concentra forças na final da Libertadores antes de encarar o Atlético-MG na próxima rodada.

Continuação da 36ª rodada

A rodada prossegue nesta quarta-feira (26), com Red Bull Bragantino x Fortaleza, às 18h (de MS), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O Bragantino ocupa a 10ª colocação, com 45 pontos, e ainda sonha com vaga na Libertadores. Já o Fortaleza, 18º colocado com 34 pontos, tenta sair da zona de rebaixamento.

Os demais jogos foram distribuídos entre quinta e domingo:

Quinta (27): Fluminense x São Paulo

Sexta (28): Juventude x Bahia, Vasco x Internacional e Santos x Sport

Sábado (29): Vitória x Mirassol e Ceará x Cruzeiro

Domingo (30): Corinthians x Botafogo

Com os resultados desta terça-feira, o título brasileiro segue indefinido e deve ser decidido apenas na próxima semana — após a aguardada final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras.

