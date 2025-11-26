PF e Receita deflagram Operação Forragem contra esquema de contrabando, descaminho e tráfico em três estados

A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram, na manhã desta quarta-feira (26), a Operação Forragem, ação que mira um esquema multifacetado envolvido em contrabando de cigarros, tráfico de drogas, descaminho de eletrônicos e comércio irregular de artigos de pesca. Um dos mandados é cumprido em Itaquiraí (MS), município considerado ponto estratégico na logística criminosa.

Ao todo, 45 policiais federais cumprem 11 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. A ofensiva ocorre em diferentes cidades do país: Maringá, Distrito de Iguatemi, Paiçandu, Mandaguaçu, Floresta, Apucarana e Arapongas, no Paraná; Itaquiraí, no Mato Grosso do Sul; e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Equipes da Receita reforçam a operação.

As investigações tiveram início a partir do fluxo de contrabando que atravessava o Rio Paraná. Cigarros paraguaios eram transportados por via fluvial até a região de Icaraíma (PR). De lá, seguiam para entrepostos na área de Maringá, onde eram armazenados antes de serem distribuídos a outros estados, como São Paulo e Rio Grande do Sul.

Além do contrabando de cigarros, o grupo operava com eletrônicos importados irregularmente, vendidos por meio de plataformas on-line, e com artigos de pesca, comercializados através da empresa de um dos investigados. Conforme a PF, parte da organização também passou a atuar no tráfico de drogas, utilizando “mulas” que transportavam entorpecentes em ônibus de linha.

A Operação Forragem tem como objetivo aprofundar a identificação dos integrantes e reunir provas sobre a estrutura criminosa, que se valia da rota fronteiriça entre Mato Grosso do Sul e Paraná como engrenagem central para abastecer mercados ilegais em vários estados do país.