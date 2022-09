Jovem de 20 anos é a 29ª vítima de feminicídio em MS este ano

Uma jovem, identificada como Rebeca Franca Antonio, de 20 anos, foi a 29ª vítima de feminicídio em Mato Grosso do Sul. O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (07) em São Gabriel do Oeste, a 128 quilômetros de Campo Grande.

A vítima foi morta a facadas na própria residência, localizada no Jardim Fênix. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro de Rebeca, um homem de 20 anos. Pelo menos dois golpes foram desferidos na região do tórax.

Após o crime, o suspeito teria fugido do local. Diligências foram realizadas pelas Polícias Civil e Militar em busca do homem. As equipes também apuram a motivação do crime. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal, mas faleceu logo em seguida.

O principal suspeito já foi preso, de acordo com informações do site Idest. Ele teria se apresentado a polícia acompanhado de um advogado e confessou a autoria do crime. A faca utilizada foi apreendida. O homem ainda passará por interrogatório.

Com informações do site Idest.

Serviço

Feminicídio é o assassinato de uma mulher por questões de gênero; ou seja, quando a vítima é mulher e quando o crime envolver (I) violência doméstica e familiar ou (II) menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Feminicídio por violência doméstica e familiar (também chamado de “feminicídio íntimo”) é quando o crime decorre da violência doméstica, na maioria das vezes praticada em âmbito familiar, por alguém conhecido, com quem a vítima possui ou possuía uma relação afetiva, em razão da perda do controle sobre a mulher, da propriedade que o agressor julgava ter sobre a mulher; o feminicídio por menosprezo ou discriminação é aquele que resulta da misoginia – que é o ódio ou aversão a mulheres, aversão a tudo que é feminino e, muitas das vezes, é precedido por violência sexual, mutilação e desfiguração da mulher.

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.