Viaturas da GCM ficam danificadas após acidentes durante ocorrências na Capital

A GCM (Guarda Civil Metropolitana) teve duas de suas viaturas danificadas após acidentes de trânsito nessa quinta-feira (18), enquanto as equipes realizavam atendimentos.

Na primeira ocorrência, pela manhã, uma equipe da GCM prestava apoio para uma ambulância vindo do município de Aquidauana, com um paciente em estado grave que seria levado para a Santa Casa. O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Fernando Correa da Costa com a Rua 14 de Julho, após um motociclista bater na viatura.

Houve danos na viatura da GCM e o motociclista precisou ser encaminhado para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.

Já no período da tarde, outra viatura da Romu, da GCM, foi atingida por uma SUV de luxo na rua Pedro Celestino. Na ocasião, os guardas estavam abordando um homem que foi flagrado pichando muros. A motorista colidiu uma Jeep Compass contra a viatura.

A colisão causou danos na porta do passageiro, que ficou impossibilidade de ser fechada. A SUV também apresentou avarias.