Operação Neascondere: Policia Federal cumpre cinco mandados de apreensão em Corumbá

A Policia Federal cumpriu cinco mandados de apreensão em Corumbá emitido pela 1º Vara Criminal da Comarca do município nessa quinta-feira (18). A ação ocorreu por meio da Operação Neascondere que tem como objetivo combater crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e sonegação fiscal.

Os policiais prenderam mais de R$15 mil em dinheiro, um veículo de luxo e duas armas de fogo. Conforme informações, os suspeitos praticavam lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e sonegação fiscal.

