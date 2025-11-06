Candidato a vereador é alvo de ação da PF em Selviría

Objetivo de operação é cumprir dois mandados de busca e apreensão em investigação que apura compra de votos

Nesta quinta-feira (6), a Operação Sufrágio foi deflagrada para combater a prática do crime de corrupção eleitoral nas eleições municipais de 2024 no município de Selvíria.

A ação deflagrada pela PF (Polícia Federal), tem como alvo, um candidato ao cargo de vereador nas eleições municipais da cidade em 2024, e um indivíduo ligado ele. No total, foram dois mandados de busca e apreensão expedidos, um em Selvíria e outro na cidade de Três Lagoas.

O trabalho investigativo visa apurar compra de votos em prol do candidato a vereador.

