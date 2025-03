Veterinário é preso na Capital após furtar jet ski avaliado em R$90 mil

O homem confessou o crime e foi liberado após o pagamento de R$4,5 mil em fiança

O médico veterinário Marco Tulio Grassio Leonel, de 25 anos, foi preso em flagrante em Campo Grande após furtar um jet ski avaliado em aproximadamente R$ 90 mil de uma oficina no Bairro Monte Castelo. O crime ocorreu na madrugada de 27 de fevereiro, quando ele invadiu o estabelecimento junto com dois comparsas, que ainda não foram localizados.

O dono da oficina, que realiza manutenção de rebotes e engates, descobriu o furto ao chegar ao local naquela manhã. O portão de ferro estava arrombado, e além do jet ski, uma carretinha também havia sido levada. A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (Derf) iniciou diligências, localizando os objetos no dia seguinte em uma casa na Vila Margarida, pertencente a Marco Tulio.

Na delegacia, o veterinário confessou o crime e explicou que ele e seus comparsas, conhecidos como “Tubarão” e “Jabuti”, inicialmente planejaram furtar apenas a carretinha. Porém, ao avistarem o jet ski, decidiram levar também. Para evitar suspeitas, Túlio chamou um guincho alegando que a caminhonete havia quebrado, o que convenceu o motorista do guincho a transportar os objetos para casa do médico veterinário. Ainda segndo ele, a intenção era vender os itens por R$ 70 mil.

Marco Tulio teve liberdade provisória concedida após o pagamento de fiança de R$ 4,5 mil.

