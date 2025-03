Salários alcançam recorde pelo terceiro trimestre consecutivo

O setor de bares e restaurantes segue registrando crescimento na remuneração dos trabalhadores. De acordo com a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), divulgada pelo IBGE, os salários médios atingiram um novo recorde pelo terceiro tri mestre consecutivo, chegando a R$ 2.194. Para Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel, a dificuldade em encontrar pro fissionais qualificados tem impulsionado os aumentos salariais.

“A mão de obra qualificada é essencial para a sustentação do crescimento do setor, mas a maioria dos estabelecimentos enfrenta desafios para preencher vagas. Com isso, os empresários têm investido em salários mais competitivos e benefícios adicio nais para reter funcionários”, afirma. Apesar da valorização salarial, o nível de emprego no segmento permanece estável, com 5,63 milhões de pessoas ocupadas.

O levantamento considera os dados da categoria Alojamento e Alimentação, na qual bares e restaurantes representam cerca de 85% das vagas. Segundo uma pesquisa da Abrasel, 25% das empresas operaram no vermelho em janeiro, um aumento de 7 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Outras 38% relataram estabilidade finan ceira, enquanto apenas 36% re gistraram lucro. Além disso, 40% dos negócios ainda enfrentam dívidas em atraso.