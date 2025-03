Polícia Rodoviária apreende 239 kg de droga em carro roubado na MS-295

A carga foi interceptada durante operação de fiscalização na noite de segunda-feira, em Tacuru

Uma operação da Polícia Militar Rodoviária, realizada na noite de segunda-feira (3), apreendeu de 239 kg de uma substância análoga à maconha, transportada em um Ford Ka roubado. O veículo, interceptado por volta das 18h30 na MS-295, em Tacuru, havia sido furtado em Porto Alegre (RS) no dia 13 de fevereiro.

O motorista, um homem de 31 anos, natural de Capão da Canoa (RS), demonstrou nervosismo durante a abordagem e confessou que transportava uma droga. Ele revelou que receberia R$ 20 mil para levar o entorpecente de Paranhos até Porto das Torres (RS). A carga, estimada em R$ 521 mil, foi apreendida, e o suspeito, inclusive com o veículo, foi encaminhado à delegacia.

A ação faz parte da Operação Carnaval 2025, que intensifica a fiscalização nas rodovias para coibir crimes relacionados ao tráfico de drogas e ao roubo de veículos.

