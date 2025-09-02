Vereadores interrompem sessão na Câmara após morte de assessor

A morte do assessor parlamentar Wagner de Souza Pereira, de 61 anos, em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (2), levou a Câmara Municipal de Campo Grande a interromper os trabalhos em plenário. Wagner era chefe de gabinete do vereador e presidente da Câmara, Papy (PSDB) desde 2022 e fazia parte de sua equipe desde 2018.

Durante a sessão, o vereador Carlão (PSB), comunicou a tragédia ao plenário em tom emocionado.

“Um assessor, de vossa excelência, veio aqui para a Câmara fazer o seu trabalho para o Legislativo e, na ida para a Prefeitura, teve um acidente agora na 15 com a Bahia e veio a óbito. (…) Quero solicitar o encerramento da sessão ou que se mantenha apenas a ordem do dia, para votar o projeto mais importante que tiver, em solidariedade ao nosso funcionário e amigo que teve a vida ceifada nesse acidente trágico”, declarou.

Na sequência, o vereador Dr. Lívio Viana de Oliveira (União Brasil) pediu um minuto de silêncio em memória de Wagner. Papy, bastante emocionado, não conteve as lágrimas e agradeceu o apoio dos colegas.

“Wagnão é uma pessoa muito importante, extremamente voluntariosa, de um caráter e amor ao próximo. É uma perda irreparável! Vamos ao trabalho, temos dever a cumprir e vamos ao regime de urgência”, disse.

A Cãmara Municipal de Campo Grande, emitiu nota, lamentando o falecimento do servidor.

Acidente

De acordo com a polícia, Wagner pilotava uma motocicleta quando foi atingido por uma caminhonete no cruzamento da Rua Bahia com a Rua 15 de Novembro, no bairro Itanhangá Park.

O impacto foi registrado por câmeras de segurança da região. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) tentaram reanimar a vítima, mas Wagner não resistiu aos ferimentos.

Colegas de trabalho do assessor foram até o local do acidente e ficaram visivelmente abalados com a perda.

Conhecido como “Wagnão”, ele era descrito por parlamentares e servidores como uma pessoa dedicada, solidária e querida dentro da Câmara Municipal. Sua morte provocou forte comoção no Legislativo e entre os colegas de equipe.

