Vídeo: Assessor de vereador morre após motocicleta ser atingida por caminhonete na Capital

O assessor parlamentar Wagner de Souza Pereira, de 61 anos, morreu na manhã desta terça-feira (2), após um acidente de trânsito no cruzamento da Rua Bahia com a Rua 15 de Novembro, no Bairro Itanhangá Park, em Campo Grande. Ele trabalhava na assessoria do vereador Papy, atual presidente da Câmara Municipal da Capital.

Segundo informações apuradas pela equipe de reportagem que está no local, Wagner pilotava uma motocicleta quando foi atingido por uma caminhonete. “Foi uma colisão transversal seguida de um choque. Infelizmente a vítima veio a óbito ainda no local. Foram tentados os procedimentos de emergenciais, ressuscitação cardiopulmonar, ele teve parada cardíaca, porém, não resistiu”, disse o tenente Valério.

“A motocicleta foi jogada, arremessada e acabou atingindo o terceiro veículo envolvido, que estava estacionado”, acrescentou ele.

Conforme ainda o tenente, ainda está sendo investigado se o motorista da caminhonete estava sob efeito de álcool ou alguma outra condição. “O motorista da caminhonete a princípio não sofreu nenhuma lesão, está guardando os procedimentos que provavelmente vai ser encaminhado para a delegacia para esclarecimentos. Nós já solicitamos a perícia, estamos aguardando a perícia, juntamente com a autoridade policial, delegado de polícia”, detalhou ele.

Imagens mostram dinâmica do acidente

Câmeras de segurança registraram o acidente. Nas imagens, é possível ver o momento em que a vítima, em uma moto Honda Bros vermelha, foi atingida pelo condutor da caminhonete. Assista:

Conforme apurado, o vereador Papy já foi avisado sobre o acidente, mas não se pronunciou até o momento.

Com Inez Nazira

