Polícia Civil participa de reunião preparatória para a Operação ACERO II em Corumbá

A Operação tem foco o intercâmbio de informações e a intensificação da fiscalização em pontos estratégicos da fronteira

A 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, participou nesta segunda-feira (01) da reunião integrada com diversas forças de segurança, em preparação para a Operação ACERO II, coordenada no âmbito da AMERIPOL – Comunidade de Cooperação Policial Internacional para o Combate ao Crime Transnacional nas Américas.

O encontro contou com a presença da Polícia Civil, Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Guarda Municipal e Polícia Boliviana, reforçando o papel da cooperação entre instituições nacionais e internacionais na repressão a delitos transfronteiriços.

A operação, que será realizada entre os dias 1º e 14 de setembro, tem como foco o intercâmbio de informações e a intensificação da fiscalização em pontos estratégicos da fronteira, visando a identificação e apreensão de veículos roubados, furtados ou objeto de apropriação indébita, especialmente aqueles pertencentes a empresas de locação brasileiras que possam estar em território boliviano ou paraguaio.

Além disso, as ações preveem a repressão ao contrabando, tráfico de drogas e armas, bem como a captura de indivíduos com mandados de prisão internacional.

Com informações da Polícia Civil